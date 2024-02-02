Хуситы бьют по Израилю

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по городу Эйлат, расположенному на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель организации Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

"Вооруженные силы Йемена провели военную операцию, нанеся удар несколькими баллистическими ракетами по определенным объектам израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим.) на юге оккупированной Палестины", - сказал он.