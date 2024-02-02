США наносят удары по Сирии обновлено 00:44
Соединенные Штаты приступили к нанесению ударов по территории Сирии в качестве ответа на атаку на американский военный объект в Иордании. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на должностное лицо вашингтонской администрации.
В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera проинформировал, что бомбардировке подверглись окрестности города Бу-Кемаль в восточной провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком. Тем временем телеканал Al Arabiya сообщил о взрывах близ контрольно-пропускного пункта "Эль-Каим" на сирийско-иракской границе.
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Неизвестные самолеты атаковали несколько объектов на территории провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его информации, удары были нанесены в регионе Эль-Маядин. Телеканал указывает, что, предположительно, нападение совершили американские самолеты.
По данным телеканала Al Hadath, мишенями атак стали позиции проиранских военизированных группировок.