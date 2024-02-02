Соединенные Штаты приступили к нанесению ударов по территории Сирии в качестве ответа на атаку на американский военный объект в Иордании. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на должностное лицо вашингтонской администрации.

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera проинформировал, что бомбардировке подверглись окрестности города Бу-Кемаль в восточной провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком. Тем временем телеканал Al Arabiya сообщил о взрывах близ контрольно-пропускного пункта "Эль-Каим" на сирийско-иракской границе.