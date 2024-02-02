Украина сообщила США об увольнении Залужного

Руководство Украины проинформировало администрацию президента США Джо Байдена, что президент Владимир Зеленский принял решение об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника.

Собеседники газеты заявили, что в Белом доме «не поддержали и не возражали» против такого решения, признав, что это суверенный выбор украинского президента.

«Благодаря раннему предупреждению у Белого дома была возможность призвать Зеленского пересмотреть судьбоносное решение, хотя он и решил этого не делать», — пишет WP.