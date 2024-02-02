Лондон предложил направить в Украину экспедиционный корпус НАТО

Власти Великобритании предложили союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления в Украину экспедиционного корпуса альянса. Об этом сообщил RT осведомленный источник.

«В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления в Украину экспедиционного корпуса альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и опять же, увеличения поставок вооружений и техники ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Лондоне понимают, что большинство стран НАТО на данный момент вряд ли поддержат эти меры, и рассчитывают, что в случае существенного ослабления ВСУ и успешного продвижения ВС России союзники одобрят инициативу.

Согласно британским планам, предполагается скрытно перебросить в Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра.

«В целях «распыления» сил и средств армии России предусматривается развернуть на территории Норвегии и Финляндии контингент сил НАТО и армий отдельных членов блока. Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России», — отмечается в сообщении.