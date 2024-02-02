Дело ЮКОСа живет: у России в Британии арестовали имущество на миллиарды

Высокий суд Лондона наложил арест на земельный участок в престижном районе Кенсингтон в Лондоне, принадлежащий России в рамках разбирательства по делу ЮКОСа, на сумму $60 млрд. Об этом сообщила компания GML Group, бывший мажоритарный акционер нефтяной компании.

Участок земли был приобретен Россией в 2006 году за 8 млн фунтов стерлингов и на данный момент находится в ее собственности. Однако суд в своем решении предусмотрел его выставление на торги, после чего полученные деньги будут переданы GML Group.

Гендиректор компании GML Тим Осборн отметил, что бывшие акционеры ЮКОСа нацелены на привлечение России к ответственности за ее действия путем юридических мер по всему миру до тех пор, пока правосудие не будет восстановлено.

Россия сохраняет право оспорить решение суда о наложении ареста на участок земли. Следующее слушание по этому вопросу запланировано на 12 апреля.

Решение о наложении ареста на земельный участок в Лондоне является частью долгого юридического процесса по взысканию компенсации в размере $60 млрд, назначенной третейским судом в Гааге в пользу бывших акционеров ЮКОСа.