В России создадут «детский «Ахмат»

В своем Telegram-канале он заявил, что не знает «более вдохновляющего для молодежи современного примера дружбы народов», чем спецназ «Ахмат». Кроме того, он настаивает на участии «достойных чеченских мужчин» в воспитании молодого поколения россиян.

«Детский «Ахмат» должен быть не про войну, а про дружбу народов и воспитание. Вы забыли, как играли в детстве «в войнушку», а кто постарше - в пионерскую «Зарницу»? Мальчики так устроены", - написал Кузнецов.

По его словам, командир «Ахмата» Апти Алаудинов предложил собрать будущих вожатых в майские праздники, чтобы они могли пройти необходимую подготовку. В программу смены включат военно-патриотическую игру «Зарница», а также встречи с военными, учеными и историками.

«Мы хотели бы, чтобы дети смогли попробовать себя в роли военкоров, блогеров, научиться обращаться с техникой», - добавил российский депутат.