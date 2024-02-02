БПЛА атаковал завод «ЛУКОЙЛ»: крупный пожар

Предварительно, возгорание началось после атаки беспилотника. Площадь пожара на данный момент составляет 300 кв.м.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил данные о том, что пожар на НПЗ вызвал сбитый беспилотник.

«Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья».

Минобороны России заявило о том, что «средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА — над Волгоградской, один беспилотник над Ростовской».