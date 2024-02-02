Икрам Нур, собкор haqqin.az 10:44

Вечером 2 февраля американцы в несколько волн ударили по позициям КСИР и проиранских милиций и группировок в Сирии и Ираке. Ракетные и авиационные удары были нанесены по 85 целям.

Итак, под оптимистичное заявление президента Байдена о том, что «Наш ответ начался сегодня. Он продолжится в такое время и в таком месте, которое мы выберем сами. Соединенные Штаты не ищут конфликта на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но все, кто желает нам навредить, пусть знают: если вы причините вред американцу, мы ответим» - это началось. «В авиаударах было использовано более 125 высокоточных боеприпасов. Подвергшиеся ударам объекты включали в себя центры командования и управления, разведывательные центры, ракеты, а также хранилища беспилотных летательных аппаратов и объекты логистики и цепочек поставок боеприпасов боевиков и их спонсоров из КСИР, которые способствовали нападениям на силы США и коалиции», - говорится в заявлении Центрального командования США, CENTCOM. О результативности этих ударов пока ничего не известно, но вряд ли она будет «супер» и даже «вау». Поскольку изначально такая задача, переломить военным путем хребет «Оси сопротивления», перед американскими военными и не ставилась. Целью удара было в первую очередь психологическое давление на иранских прокси в Сирии и Ираке и по инфраструктуре КСИР в этих странах. То есть – весьма ограниченная по сути задача - напугать.

Такая ограниченность – результат того положения, в котором оказался Байден. С одной стороны – он не может не ответить на гибель американских военнослужащих, поскольку в таком случае будет подвергнут жесткой критике со стороны республиканцев. С другой стороны – жесткий сокрушающий ответ привел бы к тому, что те же самые республиканцы на чистом, что называется, глазу прилепили бы ему ярлык «разжигателя войны». Нанесенным ограниченным ударом - и напугала, и до войны не довела - администрация Байдена избежала этой ловушки. Что бы тут же попасть в другую – начать искать какие-то договоренности с Ираном в отношении активности их прокси в Ираке и Сирии. Что, безусловно, является крайне выгодным для Тегерана. И тут надо понимать, что в последние годы внешняя политика Ирана строится вокруг одной незатейливой схемы – что бы продать американцам, чтобы в обмен на это получить ослабление санкций. Если посмотреть внимательно, то этот торг идет бесконечно. От обогащения урана – до вопросов региональной безопасности. Теперь вот – об активности иранских прокси.