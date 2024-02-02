Россия лишится бананов, чтобы отомстить Эквадору
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) обратилась в Министерство сельского хозяйства Эквадора с просьбой приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских компаний с 5 февраля из-за выявления опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки.
Россия остановит экспорт от компаний: Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano.
Решение принято после угроз российского МИД и решения Эквадора передать США технику российского производства. Такое решение Эквадора опрометчиво и является результатом давления заинтересованных лиц, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна передаст США старую российскую военную технику в обмен на новую стоимостью $200 млн, несмотря на возражения Москвы.
Нобоа назвал российскую позицию не совсем адекватной, отметив, что в Эквадоре сейчас проходят масштабные беспорядки. Он также указал на то, что США формально получат не военную технику, а «металлолом», который можно передавать в рамках международных соглашений. В стране есть вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла».