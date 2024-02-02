Замминистра культуры Италии украл ценную картину

Заместитель министра культуры Италии, искусствовед Витторио Сгарби подал в отставку из-за скандала на фоне расследования кражи картины XVII века, а также пожеланий смерти журналисту.

"Я немедленно ухожу в отставку с поста заместителя министра и сообщу об этом премьер-министру Италии Джорджии Мелони", - сказал он.

В начале января Сгарби заподозрили в краже картины художника Рутилио Манетти "Пленение Святого Петра" XVII века, которая пропала в 2013 году. Картина хранилась в одном из домов замминистра. Следствие считает, что Сгарби специально подделал картину, чтобы скрыть ее пропажу.