Замминистра культуры Италии украл ценную картину
Заместитель министра культуры Италии, искусствовед Витторио Сгарби подал в отставку из-за скандала на фоне расследования кражи картины XVII века, а также пожеланий смерти журналисту.
"Я немедленно ухожу в отставку с поста заместителя министра и сообщу об этом премьер-министру Италии Джорджии Мелони", - сказал он.
В начале января Сгарби заподозрили в краже картины художника Рутилио Манетти "Пленение Святого Петра" XVII века, которая пропала в 2013 году. Картина хранилась в одном из домов замминистра. Следствие считает, что Сгарби специально подделал картину, чтобы скрыть ее пропажу.
Во время интервью, посвященному расследованию дела, замминистра оскорбил журналиста, пожелав ему "погибнуть в автокатастрофе". Позднее Сгарби извинился, а после пошутил, что больше не занимает пост чиновника и может желать смерти другим.
Против Сгарби заведено еще одно дело - о попытке незаконной продажи за границей картины французского художника Валантена де Булони.
Витторио Сгарби неоднократно избирался в парламент, в последний раз от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", которую впоследствии покинул.