Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 12:08

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка страны, сохранила базовую учетную ставку на уровне 5,25-5,5 процента. ФРС не считает целесообразным снижать целевой диапазон ставки, пока не появится больше уверенности в том, что годовая инфляция устойчиво движется к двум процентам.

Публикация итогов следующего заседания ФРС состоится 20 марта и будет сопровождаться обновленным среднесрочным прогнозом. Решения ФРС по базовой процентной ставке традиционно привлекают внимание мировой общественности. Однако нынешнее решение осталось в тени других событий. Причина, по всей видимости, не только в том, что учетная ставка осталась неизменной. Свою роль сыграли и высокая геополитическая турбулентность, и неясность экономической ситуации в самих США. Но главное все же связано с сохранением действующей ставки. Так, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что темпы инфляции в США все еще на высоком уровне, прогресс в вопросе ее снижения неочевиден, а дальнейшие перспективы - туманны.

«Продолжение прогресса в движении к нашему целевому показателю инфляции в размере двух процентов не гарантировано, - подчеркнул Пауэлл. - Экономические перспективы не определены. И мы сохраняем пристальное внимание к инфляционным рискам». Глава ФРС добавил, что восстановление ценовой стабильности имеет ключевое значение, поскольку оно обеспечивает продолжительный период сильного рынка труда, идущего на пользу всем. И не исключил возможность снижения базовой процентной ставки уже в этом году, но чуть позже. ФРС США предстоит решить важную задачу - максимальную занятость обеспечить на рынке труда и ограничить темпы инфляции на уровне двух процентов. Следует понимать, что решение Центробанков по ключевой ставке — это, по сути, поиск баланса между контролем за инфляцией и поддержанием темпов экономического роста.

Однако при дальнейшем повышении учетной ставки возможны два варианта: либо ФРС удастся замедлить инфляцию, вернуть ее к целевому показателю, либо жесткая денежно-кредитная политика обернется для экономики США очередной рецессией. Не случайно ФРС в попытке обуздать инфляцию, достигшую исторического пика за последние сорок лет (9,1 процента в июне 2023 года), проводит самую агрессивную с 1980-х годов кампанию по сдерживанию инфляции. Правда, принятые меры уже в середине прошлого года позволили ФРС заявить о том, что рецессии удалось избежать. Тем не менее, сильнейшая экономика мира все еще пребывает в неустойчивом состоянии, что вызывает естественное беспокойство не только в США, но и в другие странах.

Как же ставка ФРС США может повлиять на мировые рынки? При повышении в краткосрочной перспективе могут пострадать валюты развивающихся стран, поскольку инвесторы откажутся от вложений в пользу более надежных гособлигаций США и депозитов в американских банках, которые вслед за ФРС поднимут ставки. Считается также, что чем выше учетная ставка, тем выше курс доллара и, соответственно, тем ниже цены в долларах, скажем, на нефть и другие сырьевые товары. Но стоимость сырьевых продуктов, как правило, в большей степени определяет спрос и предложение, а также сезонные и геополитические факторы.