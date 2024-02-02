Германия предостерегла Израиль

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла Израиль от военной операции в южной части сектора Газа. "Операцию в Рафахе - последнем и переполненном людьми населенном пункте - невозможно оправдать", - заявила она в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в субботу, 3 февраля.

По данным газеты Times of Israel, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует расширить военные действия против исламистсткой организации ХАМАС. Израильские военные доберутся до бригады ХАМАС в Рафахе и уничтожат ее, как сейчас происходит с батальонами исламистов в городе Хан-Юнис, приводит издание слова главы Минобороны Йоава Галанта.

По словам Бербок, это заявление вызвало у нее ужас. "Уже некоторое время мы совместно с американскими партнерами пытаемся донести до израильского правительства мысль, что люди в секторе Газа не могут раствориться в воздухе", - сказала она.

В Рафахе и его округе находятся сейчас предположительно 1,3 из 2,2 миллиона жителей сектора Газа, укрывающихся от военных действий. Израильская армия уже четвертый месяц проводит наземную операцию против ХАМАС на большей части сектора Газа, однако его южная оконечность, где расположен Рафах, пока не затронута военными действиями.