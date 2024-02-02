Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в январе провели в столице и регионах более 50 операций против лиц, организующих незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.

В результате были разоблачены и привлечены к уголовной ответственности пять организованных преступных группировок в составе из 55 человек. 12 из них - лица, ввозившие наркотики на территорию страны, которых уже некоторое время разыскивала полиция.

Из оборота изъяты 212 килограммов наркотических средств (героин, опиум, марихуана, метамфетамин) и 12 тысяч 791 таблетка психотропных препаратов - метадон, трамадол и «лирика». Общая стоимость изъятых наркотических и психотропных веществ на «черном» рынке составляет восемь миллионов манатов.

Мероприятия по задержанию других членов наркосети продолжаются.