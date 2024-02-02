Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 13:26

В ночь с пятницы на субботу все мировые СМИ сообщили об авиационных ударах США по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Сирии и Ирака. Всего, как объявили в Пентагоне, удары были нанесены по 85 целям. Было поражено 7 целей – 4 на территории Сирии и 3 в Ираке. В операции участвовали большое число самолетов, в том числе — дальних бомбардировщиков В-1В, прилетевших с баз в США. Целями были выбраны оперативные и командные центры, склады беспилотников и ракет, объекты логистики, которые способствовали нападениям на американские войска.

Как уже сообщалось, эти удары были осуществлены после того, как на американской базе на границе Иордании и Сирии, известной как Tower 22, в результате удара дрона были убиты трое военнослужащих США — две женщины и один мужчина, входившие в армейский резерв, расквартированный в американском штате Джорджия. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что все цели были тщательно отобраны с тем, чтобы избежать гибели гражданского населения. До этого действия американских военных в Сирии в начавшейся в 2014 году войне против ИГИЛ приводили к огромному числу жертв среди мирных жителей. «Мы поразили именно те цели, которые и хотели поразить», - заявил генерал-лейтенант Дуглас Симс, возглавляющий Объединенный штаб Пентагона. Он признал, что, возможно, жертвы были, но объяснил их взрывами складов боеприпасов после авиаударов. Сирийская группа Syrian Observatory for Human Rifhts сообщила, что в ходе ударов 18 человек были убиты на территории в Сирии, однако эти данные не подтверждены другими источниками.

Объяснение политиков и армейских военачальников вызвали противоречивую реакцию в США. О своем решении дать ответ Ирану и его прокси Байден заявил неделю назад. Но эффект от того, что американские СМИ поспешили окрестить как «главное решение за все время его президентства», оказался размытым. Любой военный скажет, что сила удара по неприятелю зависит от того, насколько он неожиданный. А здесь президент не только предупредил всех заранее, но и почти что очертил цели своей авиации по уничтожению баз боевиков в Сирии и Ираке. Более того, Байден чуть ли не каждый день делал некие политические книксены перед иранскими аятоллами, уверяя их в том, что он не хочет войны с их страной. Он повторил, что совсем не заинтересован в военном конфликте с Ираном даже на церемонии прощания с погибшими военнослужащими. Так к продолжающейся операции возмездия не готовятся. Конечно, опасения Байдена о том, что на Ближнем Востоке может начаться полномасштабная война, в которую будут напрямую втянуты США, понятны. Вряд ли кто-нибудь в Америке заинтересован в этом, особенно в год президентских выборов. Однако проведенная против иранских прокси операция возмездия не продемонстрировала силу, которая должна быть присуща супердержаве и ее руководству. Авиаудары США начались в 4 часа вечера по вашингтонскому времени, и у политических противников Байдена в Конгрессе было время, чтобы отреагировать до конца рабочего дня. «Чтобы остановить атаки на американцев, Иран должен понять: действия его террористических прокси будут иметь огромную цену, - говорит сенатор Дерби Фишер. - Однако эти удары, анонсированные заранее, никак не остановят Тегеран и его сателлитов».