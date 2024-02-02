Братья Байрамлы отомстили за отца

В отдел полиции Шамкирского района поступила информация о госпитализации жителя района Забиля Асланова, 1997 года рождения, с огнестрельными ранениями.

Как сообщил старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления житель района Бабек Байрамлы и его брат Бахаддин Байрамлы. При досмотре автомобиля Бахаддина Байрамлы был обнаружен и изъят 1 автомат марки «Калашников».

Стало известно, что Асланов в 2022 году избил отца братьев, совершивших преступление. Вчера вечером братья с целью мести сначала выстрелили в автомобиль марки Kia, которым управлял потерпевший, а затем Бабек Байрамлы разбил стекло автомобиля железным предметом.