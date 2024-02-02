Анархисты взорвали бомбу у здания министерства

Ночью в центре Афин сработало самодельное взрывное устройство возле Министерства труда и социальной защиты. Никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб, сообщает местная газета Kathimerini.

По ее данным, бомба взорвалась в 1:29 по местному времени. За 40 минут до взрыва в редакцию позвонил неизвестный и предупредил, что возле здания министерства заложено взрывное устройство.

Район оцепила полиция. В результате взрыва зданию был нанесен материальный ущерб, подробности не приводятся. Ответственность за взрыв взяла на себя анархистская группировка «Революционная классовая самооборона». Антитеррористическая служба Греции проводит расследование.