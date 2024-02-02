Президент Польши усомнился в освобождении Крыма

Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнения в существовании возможности для Украины вернуть Крым, пишет Reuters.

Как сообщило агентство, при этом польский лидер выразил надежду на то, что Украина сможет возвратить Донецк и Луганск. «Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, но верю, что сможет вернуть Донецк и Луганск», - приводит агентство слова Дуды.

Президент Польши также отметил, что «фактически, если посмотреть на историю, Крым находился в руках России большую часть времени».