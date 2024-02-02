В ГФСЗ обсудили инвестирование свободных средств

В прошлом году деятельность Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения в сфере свободных денежных вложений была успешной. Одной из основных задач является осуществление инвестиционной деятельности, обеспечивающей максимальную доходность, связанную с этими свободными средствами, и в 2024 году. Об этом было сказано на очередном заседании Инвестиционного совета по инвестированию свободных средств ГФСЗ. В заседании приняли участие представители входящих в совет структур.

Председатель совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что социальные реформы, проводимые на основе поручений президента Ильхама Алиева, служат укреплению системы социальной защиты в стране. Немаловажное значение в этом плане имело и то, что с прошлого года ГФСЗ начал деятельность по направлению свободных средств на инвестиции.

Было отмечено, что свободные средства Фонда (положительный баланс, определяемый между доходами и расходами по итогам полугодовых и годовых итогов исполнения бюджета ГСФР) привлекаются к инвестиционной деятельности путем депонирования в банках, входящих в пятерку лучших по объему активов.

Это также служит сохранению стоимости указанных свободных средств посредством эффективного управления. А доходы от инвестиционной деятельности направляются на проведение реформ в области социальной защиты, социальной защиты семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной, создание социальной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях и т.д.

В прошлом году, как было отмечено, Фонд успешно инвестировал свободные средства до 1 млрд. 50 млн манатов в финансовые инструменты.

Председатель ГСФР Гималай Мамишов доложил об итогах инвестиционной деятельности фонда за 2023 год.

На совещании был одобрен документ «Инвестиционная политика на 2024 год по направлению свободных средств Государственного фонда социальной защиты на инвестиции», а также обсуждена работа, которую предстоит провести в этой сфере в 2024 году.