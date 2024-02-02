Корейцы вызвали российского посла
Власти Южной Кореи вызвали посла России Георгия Зиновьева из-за слов официального представителя российского МИД Марии Захаровой о «предвзятости» президента Юн Сок Еля к КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По данным агентства, МИД Южной Кореи выразил протест Зиновьеву, посол в ответ пообещал передать позицию Сеула российскому руководству. В ведомстве также выразили сожаления по поводу возможного ухудшения двухсторонних отношений.
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