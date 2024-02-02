Ирак выражает протест США

МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах США и вручил ему ноту протеста из-за ударов по территории страны.

"В знак протеста против американской агрессии против иракских гражданских и военных объектов Министерство иностранных дел вызывает временного поверенного в делах посольства США в Багдаде… для вручения ему официальной ноты протеста", - сказано в заявлении иракского внешнеполитического ведомства.

В ночь на субботу США заявили о том, что в рамках ответных ударов на атаку по военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США. Позже заявлялось, что в провинции Анбар на западе Ирака погибли 16 человек.