Эстония поставила Украине ракеты Javelin

Эстония передала Украине очередную партию военной помощи, в том числе противотанковые ракеты Javelin, сообщило национальное гостелерадио балтийской республики ERR.

Помимо противотанковых ракет, в пакет помощи входят пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различная техника, а также водолазное оборудование.

Как отмечало Минобороны Эстонии, стоимость этого вооружения составляет 80 млн евро.