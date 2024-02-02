Эстония поставила Украине ракеты Javelin
Эстония передала Украине очередную партию военной помощи, в том числе противотанковые ракеты Javelin, сообщило национальное гостелерадио балтийской республики ERR.
Помимо противотанковых ракет, в пакет помощи входят пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различная техника, а также водолазное оборудование.
Как отмечало Минобороны Эстонии, стоимость этого вооружения составляет 80 млн евро.
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