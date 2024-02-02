Иран призывает США к «ответственности»

Министерство иностранных дел Ирана осудило ночные авиаудары США по Сирии и Ираку, обвинив Вашингтон в «нарушении суверенитета двух арабских государств и Устава ООН», передает Tasnim .

В своем заявлении в субботу официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани сказал, что «США нагло нарушили Устав ООН, международное право, а также суверенитет и территориальную целостность Ирака и Сирии, атаковав эти две страны».

По словам Канаани, правительство США «совершило очередную стратегическую ошибку», начав прошлой ночью атаки на Ирак и Сирию, и предупредил, что «подобные авантюристические действия приведут лишь к эскалации напряженности и нестабильности в регионе».

«Эти удары еще больше запутают правительство США в регионе и затмят преступления сионистского режима в Газе», - сказал он, добавив, что эти удары служат лишь интересам Израиля.

«Исламская Республика Иран вновь подчеркивает ответственность международного сообщества и Совета Безопасности ООН за предотвращение незаконных и односторонних атак США в регионе и предотвращение разрастания кризиса», - сказал Канаани.