В Азербайджане побывала делегация во главе с первым заместителем министра юстиции Беларуси Наталией Филипповой с целью ознакомления с положительным опытом Баку в этой сфере, реформами и нововведениями, проводимыми в Азербайджане в сфере юстиции. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана.

Делегация посетила центры ASAN xidmət и DOST, ознакомилась с их деятельностью, сообщила о приобретении нового опыта в сфере государственных услуг.

Белорусская делегация также встретилась с министром юстиции Азербайджана Фикретом Мамедовым. На встрече было выражено удовлетворение развитием связей двух стран в сфере юстиции, наличие широких перспектив для дальнейшего расширения этих отношений.

Н.Филиппова поделилась своими впечатлениями о визите в Баку, отметив, что Азербайджан добился значительных успехов в внедрении электронных услуг, а работа, проделанная министерством, широкое внедрение цифровых инноваций, впечатляет. Цифровизация системы правосудия представляет большой интерес для Минска, и опыт Азербайджана будет использован в ходе реформ, вдохновленных достижениями в этой области, подчеркнула гостья.