США наносят новый удар

США нанесли новый удар по Йемену, уничтожили четыре беспилотника, сообщило Центральное командование ВС США.

Вчера сообщалось, что Вооруженные силы США и Великобритании нанесли как минимум четыре удара по объектам радикального движения "Ансар Аллах" (хуситы) на территории Йемена.

По сведениям телеканала Al Masirah, атаке подвергся район Аль-Джарр в провинции Хаджа, который расположен примерно в 100 км от побережья Красного моря.