США наносят новый удар
США нанесли новый удар по Йемену, уничтожили четыре беспилотника, сообщило Центральное командование ВС США.
Вчера сообщалось, что Вооруженные силы США и Великобритании нанесли как минимум четыре удара по объектам радикального движения "Ансар Аллах" (хуситы) на территории Йемена.
По сведениям телеканала Al Masirah, атаке подвергся район Аль-Джарр в провинции Хаджа, который расположен примерно в 100 км от побережья Красного моря.
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