Пашинян проведет референдум по новой Конституции Армянские СМИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается провести референдум по новой Конституции в ближайшие четыре месяца, пишут армянские СМИ.
По их сведениям, представители «Гражданского договора» ищут место для открытия предвыборного штаба для конституционного референдума.
«Они пытались арендовать участок в Шираке, владельцу которого сказали, что он нужен им всего на четыре месяца. «Но, наверное, об этом пока мало кто знает, поскольку вчера несколько членов ГД опровергли сообщения об открытии штаба», – отмечает газета.