Милли Меджлис не смирился с французским колониализмом

В созданной в Милли Меджлисе Азербайджана группе поддержки народа Корсики «решительно осудили незаконные действия французских правоохранительных органов в отношении сторонников независимости этого острова». Об этом говорится в заявлении Группы поддержки народа Корсики.

В заявлении содержится призыв французским властям «уважать основные права человека» и отмечается, что «свобода собраний народа Корсики должна быть гарантирована французским правительством».

«Мы требуем немедленного освобождения всех задержанных и прекращения политических преследований», - говорится в заявлении.

28 января около 700 сторонников независимости на Корсике учредили новое движение Nazione. Активисты движения подтвердили нынешнюю и будущую приверженность «борьбе против колониального господства Франции».

30 января двое активистов Nazione были арестованы по указанию Национальной антитеррористической прокуратуры Франции и доставлены в военный лагерь Боргу, а затем в Париж.