Полиция задержала журналистов, освещавших акцию жен мобилизованных военных у стен Кремля. Как передают СМИ, активистки возлагали цветы к Вечному огню и требовали вернуть их родных и близких с войны в Украине домой.

Позже жены мобилизованных подошли к избирательному штабу Путина, где начались массовые задержания.

Активистка «Пути домой» Мария Андреева заблокировала автозак на Манежной площади. По ее словам, вместе с журналистам туда забрали родственника мобилизованного.

В автозаке в отдел полиции доставили 27 человек, большая часть из них — журналисты. Среди задержанных есть репортеры зарубежных изданий France Press и Der Spiegel. К задержанным не пускают адвокатов, в отделении объявлен план «Крепость».