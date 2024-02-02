Украинцы расстреляли российского палача
В российском Энгельсе расстреляли пилота Ту-95 Олега Стегачева - командира экипажа бомбардировщика, сообщает Главное управление разведки Украины.
«Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: в российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 - майора Олега Сергеевича Стегачева.
Он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей. В результате атаки Олег Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет – уточняем», - отмечается в сообщении ведомства.