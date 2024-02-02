Данилов ответил Путину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире «Украинского радио», что Киев продвинет упомянутую президентом России Владимиром Путиным демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, передает РБК-Украина.

«Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем. Единственное, где они там смогут квакать, - это не ближе Урала. Поверьте, так обязательно будет», - сказал Данилов.

По его словам, демилитаризованная зона будет проходить по совсем другим «параллелям и меридианам», чем хотел бы президент России.

«Это будет точно территория РФ, а не Украины», - заявил Данилов.

Ранее Путин заявил, что демилитаризованная линия должна проходить «на таком удалении от границ России, которое обезопасит территорию страны от обстрелов».

«Эта линия (фронта) должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов», - сказал он.