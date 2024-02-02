На стадионе «ASCO Арена» «Сабаил» принимал «Карабах» и уступил со счетом 1:2. Все три мяча были забиты с пенальти. Еще один 11-метровый не был реализован.

На 14-й минуте Торал Байрамов, а на 59-й – Яссин Бензиа точно пробили с «точки». На 66-й минуте вторую желтую карточку получил капитан «Карабаха» Максим Медведев и был удален с поля. А так как фол случился в пределах штрафной площади, был назначен пенальти, который реализовал футболист «Сабаила» Педро Нуно.

В добавленное время Торал Байрамов имел возможность сделать счет 3:1 в пользу его команды, но на этот раз промахнулся с 11 метров.