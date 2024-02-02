Премьер-лига: «Карабах» победил в «серии пенальти», «Сабах» не выиграл и без Мусаева ВИДЕО
Сегодня стартовал 21-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
На стадионе «ASCO Арена» «Сабаил» принимал «Карабах» и уступил со счетом 1:2. Все три мяча были забиты с пенальти. Еще один 11-метровый не был реализован.
На 14-й минуте Торал Байрамов, а на 59-й – Яссин Бензиа точно пробили с «точки». На 66-й минуте вторую желтую карточку получил капитан «Карабаха» Максим Медведев и был удален с поля. А так как фол случился в пределах штрафной площади, был назначен пенальти, который реализовал футболист «Сабаила» Педро Нуно.
В добавленное время Торал Байрамов имел возможность сделать счет 3:1 в пользу его команды, но на этот раз промахнулся с 11 метров.
Во втором матче дня «Сабах» на «Банк Республика Арене» играл с «Туран-Товузом». Это был первый матч «Сабаха» после ухода Мурада Мусаева. Пока команда пребывает без главного тренера. На матч «Сабах» вывел тренер Рашад Эюбов.
Встреча завершилась вничью 1:1. Алекс Соуза на 11-й минуте вывел гостей вперед, а на 22-й минуте Кахим Паррис восстановил равновесие.
Завтра состоятся матчи «Сумгаит» - «Нефтчи» (15:00) и «Габала» - «Зиря» (17:30). 5 февраля «Кяпяз» встретится с «Араз-Нахчываном» (15:00).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 50 очков (21 матч)
2. «Нефтчи» - 32 (20)
3. «Сумгаит» - 31 (20)
4. «Зиря» - 30 (20)
5. «Сабаил» - 27 (21)
6. «Араз-Нахчыван» - 27 (20)
7. «Сабах» - 27 (21)
8. «Туран-Товуз» - 26 (21)
9. «Кяпяз» - 17 (20)
10. «Габала» - 14 (20).