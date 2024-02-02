Имран Хану продолжают увеличивать срок

Суд в Равалпинди приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби к семи годам лишения свободы за быструю свадьбу после развода.

Суд постановил, что в 2018 году супруги нарушили исламские нормы вступления в брак. Помимо заключения, экс-премьер Пакистана Имран Хан и его жена заплатят штраф, пишет Reuters.

Это уже третье постановление против экс-премьера, недавно его приговорили к 10 годам за разглашение гостайны, а также к 14 годам вместе с супругой за коррупцию. Представители Хана заявляют, что он подаст апелляции по всем трем делам.