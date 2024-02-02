Тайвань усилил антироссийские санкции

Тайвань в 15 раз увеличил размер штрафа за экспорт товаров в Российскую Федерацию. Как сообщает издание Focus Taiwan, Тайвань усилил контроль за экспортом товаров, чтобы предотвратить их использование Россией в войне против Украины.

«Штрафы за первые нарушения правил экспорта в Россию увеличены более чем в 15 раз – до 1 миллиона новых тайваньских долларов (32 055 долларов США)», – заявили в министерстве экономики Тайваня.

Правительство также намерено усилить контроль за поставками в Россию и Беларусь тайваньских технологий через третьи страны. Речь идет прежде всего о Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.