Во вчерашних массированных ударах американцев по связанным с Ираном объектам в Сирии и Ираке, которые поддерживали иорданские королевские воздушные силы, приняла участие в качестве боевого летчика Сальма бинт Абдалла - принцесса Иордании, младшая дочь короля Абдаллы II ибн Хусейна аль-Хашими.

В январе 2020 года ее высочество Сальма бинт Абдалла окончила теоретическое и практическое обучение по программе подготовки боевых летчиков в Вооруженных силах Иордании, став первой женщиной-летчицей в истории этой страны.