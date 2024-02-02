Россия не могла пройти мимо

Россия «решительно осуждает » удары США по территории Ирака и Сирии. Москва добивается срочного рассмотрения в Совбезе ООН ситуации на Ближнем Востоке, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она отметила, что американские авиаудары с задействованием стратегических бомбардировщиков по территории Ирака и Сирии «продемонстрировали всему миру полное пренебрежение Вашингтоном нормами международного права».

М.Захарова добавила, что участие в атаках США королевских ВВС Великобритании «ни у кого не должно создавать иллюзию некоей «международной коалиции», и Лондон должен «ответить за свои действия».

Тем временем сообщается, что парламент Ирака проведет экстренное заседание, чтобы обсудить удары США по иракской территории и их последствия.

Депутаты также коснутся «необходимости добиться прекращения нарушения суверенитета Ирака со стороны сил международной коалиции».

Речь идет о возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГИЛ. Часть сил коалиции базируется на иракской территории. В правительстве Ирака недавно заявляли о намерении согласовать с Вашингтоном уход иностранных военных из страны.

В заявлении парламента подчеркивается, что сейчас нет необходимости в продолжении иностранного военного присутствия, а сам факт размещения сил США и их союзников стал угрозой для суверенитета Ирака.