Северную Ирландию впервые возглавили националисты

Национал-республиканская партия «Шинн фейн» впервые в истории возглавила правительство Северной Ирландии. В ходе транслируемого в прямом эфире заседания Ассамблеи (регионального парламента) глава «Шинн фейн» в Северной Ирландии Мишель О'Нил была номинирована и назначена на пост первого министра региона.

Демократической юнионистской партии (ДЮП) придется выступить в качестве младшего члена правящей коалиции. Согласно действующему в Северной Ирландии принципу разделения власти между националистами и юнионистами заместителем О'Нил стала Эмма Литтл-Пенгелли из ДЮП. В ходе заседания была также утверждена кандидатура спикера Ассамблеи - ветерана британской политики Эдвина Путса, возглавлявшего ДЮП с мая по июнь 2021 года.

Еще в мае 2022 года «Шинн фейн», выступающая за объединение Ирландии, впервые в истории одержала победу на выборах в Ассамблею, тогда как юнионисты показали лишь второй результат. Год спустя партия получила большинство мандатов на выборах в местные органы власти, что также произошло в первый раз.

Однако больше 1,5 года коалиционное правительство региона не удавалось сформировать из-за позиции ДЮП, которая отказывалась от сотрудничества с «Шинн фейн» в знак протеста против положений протокола по Северной Ирландии, подписанного Лондоном и Брюсселем в рамках соглашения о Brexit.