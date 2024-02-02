США обвинили в предательстве Украины

США, сокращая помощь Украине и фактически отказываясь выделять ей еще $61 млрд, предали Киев, пишет американский журнал Forbes.

Издание указывает, что артиллерийские батареи ВСУ первыми почувствовали это «предательство», когда в конце декабря помощь США Украине закончилась, а пророссийские республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать по предложению Джо Байдена потратить еще 61 миллиард долларов на военные нужды.

«Еще недавно, летом 2023 года, украинская артиллерия имела паритет, если не превосходство, с российской артиллерией. Сегодня РФ имеет пятикратное преимущество над Украиной по снарядам», - отмечает Forbes.