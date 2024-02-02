Пятый пришел горячая тема
Не везет Турции с главными банкирами страны, в воскресенье был назначен уже пятый за последние пять лет. 44-летняя Хафизе Гайе Эркан проработала на своем посту всего восемь месяцев, но рекорд Наджи Агбала устоял: тот был вынужден покинуть кресло главы Центробанка в 2021 году спустя пять месяцев.
Агбал ушел после того, как повысил учетную ставку с 17% до 19%. Эркан накануне подняла ее уже с 42,5% до 45%, при том, что на момент ее прихода на должность ставка была 8,5%, но причина ухода, как уверяют в правительстве, имеет личный характер.
В оппозиционной прессе появились обвинения, что ее отец, не занимая официальной должности в Центробанке, пользуется служебными офисом, машиной и охраной.
В своем заявлении об отставке Хафизе Гайе Эркан указала, что экономическая программа, с которой она пришла, начала давать свои плоды, но против нее лично, дескать, была организована кампания по разрушению репутации. «Чтобы уберечь мою семью и мое невинное дитя, которому нет и полутора лет, от негативных последствий, я попросила нашего президента освободить меня от моих обязанностей». Что Эрдоган и сделал.
С одной стороны, президент осудил распространение слухов, которые «подрывают экономический прогресс», с другой, не стал удерживать Эркан, первую женщину в истории Турции на этом посту. Поговаривают, Эрдоган был недоволен ее жалобами в прессе, что она не может из-за дороговизны найти себе жилье в Стамбуле и поэтому вынуждена жить с родителями. Не исключено, ему уже надоедает ждать, когда же новые финансовые гуру обуздают, как обещали, инфляцию, которая сейчас составляет 65%, при том, что еще в ноябре была 62%. Прежняя официальная установка заключалась в том, что ни в коем случае нельзя повышать ставку Центробанка, наоборот, ее нужно снижать, стимулируя экономическую активность, что и привело к разгону инфляции.
В то же время и министр финансов Мехмет Шимшек, и вице-президент Джевдет Йылмаз подтвердили, что смены экономического курса со сменой главы Центробанка не будет. Свидетельствует об этом и фигура нового главного банкира: 43-летний Фатих Карахан с июля работал заместителем Эркан. Как и его недавняя начальница и предшественница, он поучился и поработал в США. После учебы в Пенсильванском университете был советником в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, преподавал в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, и все обращают внимание на то, что Карахан занимал должность главного экономиста в знаменитой компании Amazon.
Теперь наступил черед очередной «золотой головы» попытаться обуздать инфляцию и укрепить лиру. Национальная валюта отреагировала на отставку Эркан падением на 0,6 % по отношению к доллару. По данным Bloomberg, лира стала «легче» на 23% с июня, когда команда Мехмета Шимшека и Хафизе Гайе Эркан взялась оздоровить турецкую экономику. Новая политика, по их уверениям, «вот-вот» должна дать плоды. Все ждут.