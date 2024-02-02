Автор: Фарид Исаев, автор haqqin.az 20:59

Не везет Турции с главными банкирами страны, в воскресенье был назначен уже пятый за последние пять лет. 44-летняя Хафизе Гайе Эркан проработала на своем посту всего восемь месяцев, но рекорд Наджи Агбала устоял: тот был вынужден покинуть кресло главы Центробанка в 2021 году спустя пять месяцев.

Агбал ушел после того, как повысил учетную ставку с 17% до 19%. Эркан накануне подняла ее уже с 42,5% до 45%, при том, что на момент ее прихода на должность ставка была 8,5%, но причина ухода, как уверяют в правительстве, имеет личный характер. В оппозиционной прессе появились обвинения, что ее отец, не занимая официальной должности в Центробанке, пользуется служебными офисом, машиной и охраной. В своем заявлении об отставке Хафизе Гайе Эркан указала, что экономическая программа, с которой она пришла, начала давать свои плоды, но против нее лично, дескать, была организована кампания по разрушению репутации. «Чтобы уберечь мою семью и мое невинное дитя, которому нет и полутора лет, от негативных последствий, я попросила нашего президента освободить меня от моих обязанностей». Что Эрдоган и сделал.