Глава французской партии потребовал выйти из НАТО и ЕС

«Властные элиты в США стремятся к разжиганию конфликтов повсюду в мире, - заявил он. - Франция не должна иметь абсолютно ничего общего с этим, нужно срочно выйти из НАТО».

По мнению Филиппо, «покинув НАТО и ЕС, Франция вновь обретет независимость и сможет лучше защищать свои национальные интересы».

В 1966 году Франция уведомила США о решении выйти из военной структуры НАТО, чтобы вернуться к «полномасштабному суверенитету на своей территории». Как заявлял тогда основатель Пятой республики генерал Шарль де Голль, «Франция постепенно отделилась от военной организации НАТО, которая подчиняет европейцев американцам». Весной 2009 года - спустя 40 лет после отставки де Голля - Франция официально вернулась в военную структуру альянса.