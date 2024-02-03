Фархад Мамедов, автор haqqin.az 3 февраля 2024, 22:40

Члены Кабинета министров Армении, включая главу правительства Никола Пашиняна и министра обороны Сурена Папикяна, часто говорят о возрождении по стандартам НАТО своих вооруженных сил, наголову разбитых в 44-дневной войне и получивших тяжелые удары в последующих приграничных боях.

При этом неизменно подчеркивается, что программа восстановления и модернизации армии Армении стартовала фактически в начале 2021 года. Правда, в тот период Армения планировала реорганизовать армию с помощью своего стратегического партнера, России. Однако затем отношения между Москвой и Ереваном начали ухудшаться, и Армения, объявившая Россию «ненадежным союзником», предприняла серию последовательных шагов по выходу из-под военно-политического «зонтика» Кремля и поиску новых союзников. Это подтвердил в последнем интервью премьер-министр Пашинян, отметивший, что в январе 2022 года программа реконструкции и модернизации армянской армии при поддержке России была полностью готова. Однако последующие события вынудили Армению отменить ее и разработать новую концепцию восстановления армии, теперь уже по стандартам НАТО.

Пашинян также заявил, что армянская армия больше не будет оснащена российским оружием, а закупит более современные и продвинутые виды вооружений, которые, как отметил министр обороны Папикян, будут поставлены Францией, Индией и «другими странами». Но, судя по всему, планы Армении сформировать новую армию по стандартам Североатлантического блока существуют пока исключительно на бумаге. Показательна в этом плане история с новой формой для армянских военнослужащих. Изначально Сурен Папикян анонсировал, что армия Армении будет оснащена обмундированием по стандартам НАТО. Однако против этого решения выступили эксперты, по мнению которых обмундирование военнослужащих должно быть адаптировано к местности и климату районов, в которых она дислоцируется, а потому слепо копировать и применять стандарты какой-либо страны НАТО – путь ошибочный. Тот факт, что концепция восстановления вооруженных сил Армении ограничивается политическими декларациями, подтверждает крайне низкая дисциплина в армии, оборачивающаяся частыми случаями гибели армянских солдат в небоевых условиях.

Накануне в Ереване местные правозащитники и представители Министерства обороны Армении обсудили причины послевоенного роста уровня смертности в армии. «Ситуация действительно тревожная, мы уже представили ее в нескольких интервью и дискуссиях, - заявил, в частности, правозащитник Артур Сакунц. - Нас по-настоящему тревожит тот факт, что в прошлом году погибли 83 военнослужащих армии Армении». В ответ на требование правозащитников объяснить причины столь мрачной статистики представитель Министерства обороны, полковник Армаис Манучарян заявил, что во многом они связаны с расхлябанностью солдат, которые часто «спят на постах». Как отметил Манучарян, после 44-дневной войны, когда «изменились границы и расширился ландшафт», командиры пытаются поднять дисциплину, повысить уровень боеготовности солдат, призывая их, в частности, не спать на боевом посту. «К сожалению, не у всех это получается, - отметил представитель Министерства обороны. – И если кто-то, все-таки, засыпает, то становится объектом психологического давления со стороны старослужащих. Что в итоге и приводит к росту числа самоубийств военнослужащих, особенно в последние годы…».

По данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, в 2018-2023 годах в Вооруженных силах Армении в небоевых условиях погибло 436 военнослужащих. 18 процентов смертей классифицированы как самоубийства, 10 процентов - как преднамеренные убийства. При этом за 2018-2023 годы число погибших в небоевых условиях солдат выросло по сравнению с предыдущими шестью годами на 29 процентов. Только в январе наступившего 2024 году уже погибли трое армянских солдат: один из них покончил с собой, второй был убит, третий стал жертвой несчастного случая. Правозащитница Жанна Алексанян, обращаясь к руководству Министерства обороны, призвала его признать свои ошибки и усилить контроль, поскольку иначе право солдата на жизнь в армии будет и впредь нарушаться. «В тех воинских частях, которые мы посетили, наблюдается полное отсутствие контроля, - констатировала Алексанян. – В целом, мы стали свидетелями негативного отношение к солдату, его полного бесправия перед командиром, который может либо бросить его в карцер, либо отправить на позиции, где солдата будут бить старослужащие, и так далее».