Байден: Это самая странная президентская кампания

Американский лидер Джо Байден назвал нынешнюю президентскую гонку в США самой странной из тех, в которых он когда-либо участвовал, и обвинил республиканца Дональда Трампа в том, что он «против всего». Об этом глава Белого дома заявил в ходе своего выступления в предвыборном штабе в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Байден, говоря об экс-президенте Трампе, который считается сейчас его основным соперником в предвыборной борьбе, отметил: «Он не за что-либо. Он против всего».

По словам Байдена, это самая странная кампания из тех, в которых он когда-либо участвовал.

«Она даже хуже, чем в прошлый раз, в 2020 году, в том, что касается его поведения», - добавил он.