Россиян массово переселят в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По словам Федорова, в планах Кремля заселение оккупированных территорий не только россиянами, но и жителями Беларуси и Казахстана. Этот план россиян, призванный на противодействие украинскому сопротивлению, получил название «Запорожская целина».

«Они пытаются осуществить массовое переселение граждан РФ на временно оккупированную территорию. И не только граждан РФ. Они готовы покупать кадры, чтобы они переезжали на временно оккупированную территорию, поселялись в наши захваченные квартиры и дома, и таким образом решать свои демографические проблемы», - объяснил Федоров.