Украина бьет по «бензоколонке» третья мировая
В ночь на 3 февраля украинские БПЛА нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу компании «Лукойл» в Волгограде. Сообщают, что в результате повреждена установка первичной переработки нефти, позволявшая перерабатывать около 3,5 миллионов тонн нефти из общей годовой переработки НПЗ в 14,8 миллионов тонн.
Волгоградский НПЗ – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Повреждение недавно модернизированного и очень дорогого оборудования требует длительного и дорогостоящего восстановления, если оно вообще возможно в условиях отсутствия доступа к импортным поставкам уникальных технологий.
25 января схожему удару подвергся НПЗ компании «Роснефть» в Туапсе, была повреждена вакуумная установка. Это предприятие крупнейшее такого рода на Черноморском побережье России, основная часть продукции идет за рубеж.
21 января взрывы нарушили работу химического терминала компании «Новатэк» в порту «Усть-Луга» в Ленинградской области. Рванул один из газовых резервуаров, танкеры, стоявшие в ожидании погрузки, спешно отошли в море. Нефтепродукты, которые здесь получают из газового конденсата – нафта, керосин, дизельная фракция и мазут, идут на экспорт.
31 января украинский беспилотник упал на территорию предприятия «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Без серьезных последствий, но сам факт, что дрон беспрепятственно прилетел в «северную столицу», говорит о многом.
19 января БПЛА смогли поджечь нефтебазу «Роснефти» в городе Клинцы Брянской области, пожар тушили почти двое суток. Эта база уже подвергалась налетам в мае минувшего года, с меньшим успехом.
22 января дрон ударился в резервуар нефтяного терминала компании «Русснефть» в посёлке Жеча Брянской области. Обошлось без серьезных повреждений, но уже очевидно, что объект находится в списке целей, так что прилеты еще будут…
Список событий последней пары недель недвусмысленно указывает, во-первых, что Украина получила возможность доставать цели на очень далеких расстояниях. Так, по прямой до Усть-Луги километров 900, но БПЛА летит не по прямой, ради скрытности используя особенности местности и меняя курс, так что по факту было преодолено гораздо большее расстояние. Во-вторых, и это главное, налицо целенаправленные усилия, чтобы ударить Россию по самому дорогому – ее нефтегазовому комплексу, главному источнику пополнения казны и, соответственно, средств для ведения войны.
Нефтегазовые доходы России постоянно падают. В декабре было недополучено 43,8 миллиарда рублей по сравнению с запланированным. По итогам января также ожидается существенный недобор. В 2023 году доходы от нефти и газа были на 2,764 триллиона меньше, чем годом раньше.
Этому способствовал целый ряд факторов, теперь к ним можно будет прибавить и чисто военный, в силу потерь от ударов по российской территории. Огромные масштабы страны – предмет гордости, но и головной боли. Украине сложно прикрывать силами ПВО свои просторы, но России делать это многократно сложнее. Где взять столько сил и средств, чтобы обезопасить сотни и тысячи объектов нефтегазового комплекса, ВПК, собственно военных целей? Никто об этом не думал, нападая на Украину или злорадно запуская десятки иранских «мопедов». О том, что сработает эффект бумеранга, почему-то не приходило никому в голову. Сейчас, наверное, приходит. Но уже одновременно с дроном, запущенным с украинской земли.