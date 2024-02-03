Леонид Швец, автор haqqin.az 3 февраля 2024, 23:59

В ночь на 3 февраля украинские БПЛА нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу компании «Лукойл» в Волгограде. Сообщают, что в результате повреждена установка первичной переработки нефти, позволявшая перерабатывать около 3,5 миллионов тонн нефти из общей годовой переработки НПЗ в 14,8 миллионов тонн. Волгоградский НПЗ – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Повреждение недавно модернизированного и очень дорогого оборудования требует длительного и дорогостоящего восстановления, если оно вообще возможно в условиях отсутствия доступа к импортным поставкам уникальных технологий.

25 января схожему удару подвергся НПЗ компании «Роснефть» в Туапсе, была повреждена вакуумная установка. Это предприятие крупнейшее такого рода на Черноморском побережье России, основная часть продукции идет за рубеж. 21 января взрывы нарушили работу химического терминала компании «Новатэк» в порту «Усть-Луга» в Ленинградской области. Рванул один из газовых резервуаров, танкеры, стоявшие в ожидании погрузки, спешно отошли в море. Нефтепродукты, которые здесь получают из газового конденсата – нафта, керосин, дизельная фракция и мазут, идут на экспорт. 31 января украинский беспилотник упал на территорию предприятия «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Без серьезных последствий, но сам факт, что дрон беспрепятственно прилетел в «северную столицу», говорит о многом.

19 января БПЛА смогли поджечь нефтебазу «Роснефти» в городе Клинцы Брянской области, пожар тушили почти двое суток. Эта база уже подвергалась налетам в мае минувшего года, с меньшим успехом. 22 января дрон ударился в резервуар нефтяного терминала компании «Русснефть» в посёлке Жеча Брянской области. Обошлось без серьезных повреждений, но уже очевидно, что объект находится в списке целей, так что прилеты еще будут… Список событий последней пары недель недвусмысленно указывает, во-первых, что Украина получила возможность доставать цели на очень далеких расстояниях. Так, по прямой до Усть-Луги километров 900, но БПЛА летит не по прямой, ради скрытности используя особенности местности и меняя курс, так что по факту было преодолено гораздо большее расстояние. Во-вторых, и это главное, налицо целенаправленные усилия, чтобы ударить Россию по самому дорогому – ее нефтегазовому комплексу, главному источнику пополнения казны и, соответственно, средств для ведения войны.