Севиль Алиева о Поладе Бюльбюльоглы

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Сегодня, 4 февраля родился один из выдающихся азербайджанцев советской и постсоветской эпохи – замечательный певец и композитор, неординарный общественный и государственный деятель, яркий дипломат Полад Бюльбюльоглы. Действующему послу Азербайджана исполняется 79 лет, и он проявляет еще одно феноменальное качество для немолодого человека, прожившего сложную, бурную, яркую и напряженную жизнь: невероятную энергичность и потрясающую трудоспособность, которой позавидовали бы многие представители нового поколения.

В следующем году не только П.Бюльбюльоглы, его родные и близкие, но и весь Азербайджан торжественно отметит 80-летие своего достойного сына, которым гордится по праву на всем постсоветском пространстве. А в этом году haqqin.az решил предварить юбилейные мероприятия, предоставив слово известным представителям азербайджанского социума и нашей музыкальной культуры о роли личности Полада Бюльбюльоглы. Haqqin.az присоединяется к поздравлениям и желает долгих лет жизни и успехов послу на дипломатическом поприще. ***

«Я очень давно и близко знаю Полада Бюльбюльоглу. Почти с юности. С большой теплотой вспоминаю наши совместные зарубежные поездки в студенческие годы, к тому же он близко общался с моими Родителями, нашей семьей. Прекрасный человек, талантливый композитор, незаурядный певец… Я думаю, что Полад оставит неизгладимый след в современной истории Азербайджана в качестве государственного деятеля и дипломата, посла нашего государства в России. Полад долгие годы работал в правительстве моего Отца – Гейдара Алиева, а затем и Брата – Ильхама Алиева… Я не понаслышке знаю, что он верой и правдой служил развитию и процветанию азербайджанского государства, азербайджанской национальной культуры. Я искренне поздравляю Полада Бюльбюльоглу с днем рождения, желаю ему крепкого здоровья и долгих лет жизни».

«Полад Бюльбюльоглу - по-настоящему уникальная личность. Будучи популярнейшим композитором и певцом, он на протяжении последних пятнадцати лет превосходно выполняет важнейшую дипломатическую миссию. В том, что, что Азербайджан поддерживает достаточно ровные, взвешенные отношения с таким непростым государством, как Российская Федерация, безусловно, есть заслуга нашего посла в Москве. Полад Бюльбюльоглу активно работает с российским Министерством иностранных дел, Советом Федерации, аппаратом Государственной Думы, другими государственными структурами и неизменно находит со всеми общий язык. Он пользуется огромным авторитет среди аккредитованных в Москве иностранных дипломатов, не случайно, Полад Бюльбюльоглу является дуайеном, главой дипломатического корпуса в Российской Федерации. Со стороны может показаться, что дипломатия – это сплошь великосветские приемы, торжественные встречи и протокольные посиделки, хотя на самом деле каждодневная работа Полада Бюльбюльоглу по отстаиванию государственных интересов Азербайджанской Республики – это, поистине, адский труд, требующий выносливости тренированного атлета и стальных нервов профессионального игрока в покер. Тем невероятнее тот факт, что при такой психологической и физической нагрузке, Полад Бюльбюльоглу продолжает выступления на публике, его голос по-прежнему прекрасно звучит! Мы с дружим с Поладом с десяти лет, и я с удовольствием замечаю, что с возрастом его характер не меняется. Все тот же темперамент, душевный порыв, готовность в любой момент, несмотря ни на что, вступиться за друга… И я искренне рад, что огромный талант и природное обаяние Полада, с которыми он представляет Азербайджан на международной арене, дают ощутимые результаты. Несмотря на то, что ему приходится противостоять огромному и чрезвычайно влиятельному в России армянскому лобби, Полад отлично справляется с этой непростой задачей и, используя дипломатическую сноровку, с честью выходит из самых тяжелых ситуаций. В тоже время, мой друг Полад Бюльбюльоглу - большой романтик. К примеру, он отремонтировал дом отца в Шуше, а на прошедшем фестивале «Харыбюльбюль», облачившись в национальный костюм, замечательно исполнил песни «Азербайджан» и «Мой Азербайджан».