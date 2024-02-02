Севиль Алиева о Поладе Бюльбюльоглы
Сегодня, 4 февраля родился один из выдающихся азербайджанцев советской и постсоветской эпохи – замечательный певец и композитор, неординарный общественный и государственный деятель, яркий дипломат Полад Бюльбюльоглы.
Действующему послу Азербайджана исполняется 79 лет, и он проявляет еще одно феноменальное качество для немолодого человека, прожившего сложную, бурную, яркую и напряженную жизнь: невероятную энергичность и потрясающую трудоспособность, которой позавидовали бы многие представители нового поколения.
В следующем году не только П.Бюльбюльоглы, его родные и близкие, но и весь Азербайджан торжественно отметит 80-летие своего достойного сына, которым гордится по праву на всем постсоветском пространстве.
А в этом году haqqin.az решил предварить юбилейные мероприятия, предоставив слово известным представителям азербайджанского социума и нашей музыкальной культуры о роли личности Полада Бюльбюльоглы.
Haqqin.az присоединяется к поздравлениям и желает долгих лет жизни и успехов послу на дипломатическом поприще.
***
«Я очень давно и близко знаю Полада Бюльбюльоглу. Почти с юности. С большой теплотой вспоминаю наши совместные зарубежные поездки в студенческие годы, к тому же он близко общался с моими Родителями, нашей семьей. Прекрасный человек, талантливый композитор, незаурядный певец…
Я думаю, что Полад оставит неизгладимый след в современной истории Азербайджана в качестве государственного деятеля и дипломата, посла нашего государства в России. Полад долгие годы работал в правительстве моего Отца – Гейдара Алиева, а затем и Брата – Ильхама Алиева…
Я не понаслышке знаю, что он верой и правдой служил развитию и процветанию азербайджанского государства, азербайджанской национальной культуры.
Я искренне поздравляю Полада Бюльбюльоглу с днем рождения, желаю ему крепкого здоровья и долгих лет жизни».
«Полад Бюльбюльоглу - по-настоящему уникальная личность. Будучи популярнейшим композитором и певцом, он на протяжении последних пятнадцати лет превосходно выполняет важнейшую дипломатическую миссию. В том, что, что Азербайджан поддерживает достаточно ровные, взвешенные отношения с таким непростым государством, как Российская Федерация, безусловно, есть заслуга нашего посла в Москве.
Полад Бюльбюльоглу активно работает с российским Министерством иностранных дел, Советом Федерации, аппаратом Государственной Думы, другими государственными структурами и неизменно находит со всеми общий язык. Он пользуется огромным авторитет среди аккредитованных в Москве иностранных дипломатов, не случайно, Полад Бюльбюльоглу является дуайеном, главой дипломатического корпуса в Российской Федерации.
Со стороны может показаться, что дипломатия – это сплошь великосветские приемы, торжественные встречи и протокольные посиделки, хотя на самом деле каждодневная работа Полада Бюльбюльоглу по отстаиванию государственных интересов Азербайджанской Республики – это, поистине, адский труд, требующий выносливости тренированного атлета и стальных нервов профессионального игрока в покер.
Тем невероятнее тот факт, что при такой психологической и физической нагрузке, Полад Бюльбюльоглу продолжает выступления на публике, его голос по-прежнему прекрасно звучит!
Мы с дружим с Поладом с десяти лет, и я с удовольствием замечаю, что с возрастом его характер не меняется. Все тот же темперамент, душевный порыв, готовность в любой момент, несмотря ни на что, вступиться за друга… И я искренне рад, что огромный талант и природное обаяние Полада, с которыми он представляет Азербайджан на международной арене, дают ощутимые результаты.
Несмотря на то, что ему приходится противостоять огромному и чрезвычайно влиятельному в России армянскому лобби, Полад отлично справляется с этой непростой задачей и, используя дипломатическую сноровку, с честью выходит из самых тяжелых ситуаций.
В тоже время, мой друг Полад Бюльбюльоглу - большой романтик. К примеру, он отремонтировал дом отца в Шуше, а на прошедшем фестивале «Харыбюльбюль», облачившись в национальный костюм, замечательно исполнил песни «Азербайджан» и «Мой Азербайджан».
«Полад Бюльбюльоглу - один из последних могикан нашей культуры, человек-легенда, известный благодаря своему творчеству далеко за пределами нашей страны, где он пользуется большой любовью и популярностью.
На протяжение долгих лет Полад-муэллиму удается поддерживать прекрасную духовную и физическую форму, он, безусловно, выдающаяся личность, которая для всех нас является примером для подражания.
От всего сердца желаем Поладу Бюльбюльоглу, одному из столпов азербайджанской национальной культуры, музыки и искусства, процветания, долгих лет жизни и неиссякаемого творческого вдохновения.
Мы также выражаем восхищение успехами Полада Бюльбюльоглу, достигнутыми на дипломатическом поприще, где на протяжении многих лет он последовательно и в высшей степени результативно защищает интересы нашего государства в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации.
В разное время мы были свидетелями поездок Полада Бюльбюльоглу в родную Шушу, на Родину его отца, которая, увы, на протяжении тридцати лет находилась под оккупацией. Но сегодня, когда восстановлен полный суверенитет Азербайджана над Карабахом, когда азербайджанский народ радуется восстановлению освобожденных земель и возвращению беженцев к родным очагам, нам приятно осознавать, что свой вклад в эту историческую победу внес и Полад Бюльбюльоглу – видный государственный деятель, тонкий политик и опытный дипломат, очень много сделавший и продолжающий делать для своей Родины».