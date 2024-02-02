Первый шаг Байдена к переизбранию

Действующий президент США Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии в Южной Каролине. По предварительным данным, за него отдали около 97% голосов, сообщают зарубежные СМИ.

«В 2020 году именно избиратели из Южной Каролины доказали, что эксперты ошибались, они вдохнули новую жизнь в нашу кампанию и поставили нас на путь к победе в президентских выборах. Жители Южной Каролины снова сказали свое слово, и я не сомневаюсь, что вы отправляете нас в путь к победе на президентских выборах снова и к тому, чтобы сделать Дональда Трампа проигравшим снова», — говорится в заявлении Байдена.

Байден получит голоса всех 55 делегатов-демократов штата. Для формального выдвижения своей кандидатуры в президенты на партийном съезде, который пройдет в Чикаго 18-22 августа, Байдену нужно получить по меньшей мере голоса 1,969 делегатов.

Праймериз республиканцев в Южной Каролине пройдут 24 февраля. К настоящему моменту лидером в борьбе за право представлять партию на президентских выборах остается экс-президент США Дональд Трамп, набравший пока 32 голоса делегатов. Его основной конкурент — бывший постпред США при ООН Никки Хейли — получила 17 голосов. Для формального выдвижения в кандидаты в президенты одному из претендентов необходимо набрать 1,215 голосов.

Ближайшим решающим событием в президентской гонке станет 5 марта, так называемый супервторник, когда праймериз и кокусы пройдут сразу в 16 штатах и островных территориях США.

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени. По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, они будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения в кандидаты одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.