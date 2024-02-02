Евросоюз захотел «тесных отношений» с Турцией

Как сообщает Anadolu, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб выступили с совместными заявлениями для прессы.

Накануне министры иностранных дел стран Евросоюза собрались в столице Бельгии Брюсселе, председательствующей в настоящее время в ЕС, на неформальную встречу. Одним из пунктов повестки дня были отношения с Турцией.

Боррель, в частности, отметил, что «все страны - члены ЕС согласны на более тесные отношения с Турцией».

«Нам необходимо взаимодействовать с Турцией, принимая во внимание кипрский вопрос, чтобы избежать конфликтов и расширить сотрудничество. Нам нужно больше взаимодействовать с Турцией, работать в тех областях, где наши интересы совпадают, избегать вопросов, которые отдаляют нас».

На вопрос, готов ли ЕС к прогрессу в таких вопросах, как либерализация визового режима, Боррелль сказал: «…Я не знаю, что именно произойдет по визовому вопросу, он сегодня не обсуждался. Но общее мнение таково, что нам нужно более позитивно взаимодействовать с Турцией даже для решения кипрской проблемы, которая стоит на первом месте в нашей повестке дня, поскольку Кипр является членом ЕС».

Министр иностранных дел Бельгии Лабиб заявила, что «Турция становится все более важным стратегическим партнером на мировой арене».

«Турция - незаменимый партнер», - подчеркнула Лабиб, добавив, что в ближайшем будущем они хотели бы обсудить разногласия по таким вопросам, как верховенство закона, демократия, независимость судебной системы и Кипр.

По словам Лабиб, ЕС пригласит Турцию на мероприятие в апреле в честь 20-й годовщины расширения ЕС.