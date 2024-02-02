«Любимый ведущий» Трампа прилетел в Россию

Согласно сообщению, журналист прилетел в московский аэропорт Внуково из Стамбула вечером 1 февраля, в столице он уже четвертый день. РЕН ТВ передает, что 3 февраля Карлсона заметили в Большом театре на балете «Спартак». Сам телеведущий пока не подтвердил, что находится в России.

В сентябре 2023 года Карлсон заявил, что власти США помешали его планам взять интервью у президента России Владимира Путина, напоминает РБК.

В августе того же года главред RT, пропагандистка Маргарита Симоньян утверждала, что журналист «очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово».

Президент РФ давал интервью американским журналистам несколько раз. Последнее интервью было в октябре 2021 года, тогда он беседовал с ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Такер Карлсон — американский телеведущий консервативных взглядов, долгое время работал на Fox News. Его уволили в конце апреля 2023 года. Карлсон известен поддержкой Республиканской партии, газета The New York Times назвала его «любимым ведущим» Дональда Трампа. В ноябре он пообещал рассмотреть возможность заявить ведущего в качестве своего вице-президента на выборах 2024 года. В своих передачах Карлсон часто подвергал критике администрацию президента США Джо Байдена. Через некоторое время после окончания своей работы на Fox News Карлсон запустил авторское шоу в соцсети X (Twitter).