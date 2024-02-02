Еще один удар по хуситам

Отмечается, что уничтожена противокорабельная крылатая ракета, которая была готова к пуску по судам в Красном море.

«Вооруженные силы США обнаружили крылатую ракету на подконтрольной хуситам территории Йемена и определили, что она представляет непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе», — говорится в публикации командования в соцсети X.

Вооруженные силы США и Великобритании 3 февраля нанесли массированный удар по объектам хуситов. Было атаковано 36 целей. Атаку поддержали Австралия, Бахрейн, Канада, Дания, Нидерланды и Новая Зеландия.