В Турции разбился вертолет: пилоты погибли

В турецком городе Газиантеп разбился вертолет, который принадлежал Главному управлению авиационной безопасности, два пилота погибли. Об этом 4 февраля сообщило турецкое агентство IHA со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликая.

«Вертолет, принадлежащий Главному управлению авиационной безопасности, разбился в селе Картал Нурдагского района Газиантепа, два пилота погибли, техник получил ранения», — говорится в публикации.

Министр МВД Турции выразил соболезнования семьям погибших пилотов, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.