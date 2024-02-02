«Циничный маневр»: у Байдена отреагировали на помощь Израилю без Украины

Администрация президента США Джо Байдена выступила против планов палаты представителей Конгресса США, контролируемой республиканцами, рассмотреть законопроект о военной помощи для Израиля без Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она назвала действия палаты «уловкой» и «циничным политическим маневром»: «В течение нескольких месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которое обеспечивает безопасность нашей границы и обеспечивает поддержку народа Украины и Израиля. В то время, когда законодательный текст неизбежен, республиканцы в Палате представителей предлагают свой последний циничный политический маневр».

В Белом доме отмечают, что безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой, и выступают «решительно против этой выходки, которая не способствует обеспечению безопасности границы, не помогает народу Украины защититься от агрессии Путина и отказывает в предоставлении гуманитарной помощи мирным жителям Палестины».

Несколько месяцев американские законодатели не могут одобрить запрос Джо Байдена на дополнительное финансирование, где речь идет о помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также вопросы национальной безопасности США. Вопросы поддержки Украины блокируют из-за кризиса на южной границе, где значительно возросло количество мигрантов.

Палата представителей на следующей неделе собирается рассмотреть законопроект о выделении Израилю $17,6 млрд, деньги для Украины в нем не предусмотрены. Сенат, контролируемый демократами, намерен представить свой законопроект, в которой войдет военная помощь не только для Израиля, но и для Украины. В нем также, как ожидается, предусмотрят предложения по укреплению границы США с Мексикой. На этом настаивают республиканцы, в обмен на выделение дополнительной военной помощи.