Удар по Лисичанску: 28 погибших видео
В результате удара, нанесенного накануне вечером по находящемуся под контролем сепаратистов Лисичанску Луганской области Украины, погибли 28 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, а также МЧС России.
Здание пекарни было разрушено днем 3 февраля в результате, как утверждают представители «ЛНР», обстрела украинскими военными. Сообщалось, что под завалами могут находиться до 40 человек.
Сегодня в Лисичанске ВСУ нанесли удар по ресторану «Адриатик» во время обеда солдат ВС РФ— Lara-Lara (@LaraLar93023545) February 3, 2024
По предварительной информации, до 40 человек находятся под завалами.
Представитель МИД РФ Захарова назвала удар ВСУ по Лисичанску якобы «благодарностью киевских экстремистов за щедрую⬇️ pic.twitter.com/5lcec2OW81
Власти «ЛНР» объявили 4 февраля траур по погибшим. По словам Пасечника, врачи борются за жизнь 10 человек, которых удалось извлечь из-под завалов живыми.
В 09:00 мск российское МЧС сообщило, что разобрано около 65% разрушенных конструкций. Поисково-спасательная операция продолжается.
Накануне «власти «ЛНР» заявили, что ВСУ обстреляли пекарню, куда жители города пришли за хлебом. По их версии, «Киев намеренно нанес удар по пекарне в выходной день, когда многие идут за хлебом». Отмечается, что пекарня совмещена с кафе, поэтому в выходные дни там обычно людно.
Украинские официальные структуры, включая Минобороны и Генштаб ВСУ, не комментируют взрыв в Лисичанске. Украинские СМИ тоже почти не освещают это событие.
Украинские пользователи в соцсетях пишут, что пекарня находится рядом со зданием местного военкомата, и вполне может быть, что ракета предназначалась для военного объекта. Есть утверждения, что в ресторане, расположенном в здании, «обедали российские военные».