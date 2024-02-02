Здание пекарни было разрушено днем 3 февраля в результате, как утверждают представители «ЛНР», обстрела украинскими военными. Сообщалось, что под завалами могут находиться до 40 человек.

В результате удара, нанесенного накануне вечером по находящемуся под контролем сепаратистов Лисичанску Луганской области Украины, погибли 28 человек, в том числе ребенок . Об этом сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, а также МЧС России.

Сегодня в Лисичанске ВСУ нанесли удар по ресторану «Адриатик» во время обеда солдат ВС РФ По предварительной информации, до 40 человек находятся под завалами. Представитель МИД РФ Захарова назвала удар ВСУ по Лисичанску якобы «благодарностью киевских экстремистов за щедрую⬇️ pic.twitter.com/5lcec2OW81

Власти «ЛНР» объявили 4 февраля траур по погибшим. По словам Пасечника, врачи борются за жизнь 10 человек, которых удалось извлечь из-под завалов живыми.

В 09:00 мск российское МЧС сообщило, что разобрано около 65% разрушенных конструкций. Поисково-спасательная операция продолжается.

Накануне «власти «ЛНР» заявили, что ВСУ обстреляли пекарню, куда жители города пришли за хлебом. По их версии, «Киев намеренно нанес удар по пекарне в выходной день, когда многие идут за хлебом». Отмечается, что пекарня совмещена с кафе, поэтому в выходные дни там обычно людно.

Украинские официальные структуры, включая Минобороны и Генштаб ВСУ, не комментируют взрыв в Лисичанске. Украинские СМИ тоже почти не освещают это событие.

Украинские пользователи в соцсетях пишут, что пекарня находится рядом со зданием местного военкомата, и вполне может быть, что ракета предназначалась для военного объекта. Есть утверждения, что в ресторане, расположенном в здании, «обедали российские военные».